SON DAKİKA! Survivor'da elenen isim belli oldu! Kim elendi? Survivor 2021 kim elendi? Dora mı, Reşat mı, Sena mı?

Survivor 2021'in ilk elemesi bu akşam gerçekleşti! Survivor adasına veda eden ilk isim belli oldu! Heyecanla izlenen ilk haftada, elenen aday Gönüllüler takımından oldu! Peki, Survivor'dan kim elendi? Survivor 2021 ilk haftasında kim elendi? Dora mı, Reşat mı, Sena mı? İşte detaylar!