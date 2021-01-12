SON DAKİKA! Survivor'da elenen isim belli oldu! Kim elendi? Survivor 2021 kim elendi? Dora mı, Reşat mı, Sena mı?
Survivor 2021'in ilk elemesi bu akşam gerçekleşti! Survivor adasına veda eden ilk isim belli oldu! Heyecanla izlenen ilk haftada, elenen aday Gönüllüler takımından oldu! Peki, Survivor'dan kim elendi? Survivor 2021 ilk haftasında kim elendi? Dora mı, Reşat mı, Sena mı? İşte detaylar!
Survivor 2021'de elenen ilk isim Gönüllüler takımından oldu Sena adaya ilk veda eden isim oldu! Gönüllüler takımında yarışan Sena, Survivor 2021 elenen ilk isim oldu! Sena, www.exxen.com adresinde yayınlanan Survivor oy sıralamasında 10. sırada yer aldı! 11. sırada Survivor Sancakay yer alıyor!
SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?
Sena Özdemir, 19 yaşında. İzmir'de doğdu büyüdü ve babası Balıkesirli, annesi Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudu. 10 yaşından beri atletizm yapıyor. Branşı 100-200 metre, çeşitli Türkiye dereceleri ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi.