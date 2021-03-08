Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı

08.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:42

Son dakika! Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Suriye resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre Beşar ve Esma Esed'in hafif belirtiler gösterdiği ve konutlarında izole şekilde çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE TEST YAPTIRDILAR

Ayrıca açıklamada, Beşar Esad ve Esma Esad'ın, Kovid-19'unkilere benzer hafif semptomlar göstermelerini takiben test yaptırdıkları yer aldı. Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasında başka bir detaya yer verilmedi.

EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan bilindiği gibi Esma Esed, 2018'de erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından bir süre tedavi görmüştü.

Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (2)
ESAD: ONURLU ADAM ESAD A BİN SELAM OLSUN, ORTADOĞU NUN BOYUN EĞMEZ ASLAN''IDIR O . YEDİ DÜVELİ YIKAMAMIŞ KOVID 19 A''MI YENİLECEK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORUMCU: hadi bi faydanı görelim be virüs. .
Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:42:42. #1.15#
title