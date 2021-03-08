Son Dakika! Suriye Devlet Başkanı Esed ve eşi koronavirüse yakalandı

Son dakika! Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve eşine yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Suriye resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre Beşar ve Esma Esed'in hafif belirtiler gösterdiği ve konutlarında izole şekilde çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE TEST YAPTIRDILAR

Ayrıca açıklamada, Beşar Esad ve Esma Esad'ın, Kovid-19'unkilere benzer hafif semptomlar göstermelerini takiben test yaptırdıkları yer aldı. Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasında başka bir detaya yer verilmedi.

EŞİ KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan bilindiği gibi Esma Esed, 2018'de erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından bir süre tedavi görmüştü.