Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü
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Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

18.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:41

Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler harekete geçerken, bölgede yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.

Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler olay yerine hareket ederken, bölgedeki vatandaşlarda kendilerini dışarıya attı.

Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Roketin düştüğü yerde yapılan ilk incelemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede panik havası devam ederken, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü
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