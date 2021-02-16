Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
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Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı

16.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:20
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı

SULTANGAZİ'de hasta almaya giden ambulans kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

SULTANGAZİ'de hasta almaya giden ambulans kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yolu açmasıyla ilerleyen sağlık görevlileri, yaya olarak hastaya ulaştı. Yaklaşık 300 metre sedyeyle taşınan hasta, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 1437. Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce kalçasından ameliyat olan Sati Kılıç (50) evinde rahatsızlandı. Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gitmeye çalışan 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yolun bir kısmını açmasıyla ilerleyen sağlık görevlileri, yaya olarak hastaya ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 300 metre sedyeyle taşınan hasta Sati Kılıç, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Sati Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KAR NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜREMEDİM"

Hasta olan Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, "Ameliyat olmuştu annem. Kar nedeniyle hastaneye kendim götüremediğim için sağlık ekiplerinden yardım istedim. Sağ olsun onlarda yardımcı oldular." dedi.

 


Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı
Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı; Sağlıkçılar hastaya yaya ulaşarak kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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