Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede - Haberler
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Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika haberlerine göre Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi evden çıkarılarak ambulansa koyulduğu esnada çocuğun ailesi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Sultanbeyli'de Yeni Yol Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekipleri evden cenazeyi çıkardığı sırada çocuğun ailesi ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. - İSTANBUL

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika! Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Engelli, Yangın, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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