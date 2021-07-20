Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
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Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi Sultanbeyli'de korona virüse karşı önlemler alınarak kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de korona virüse karşı önlemler alınarak kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurban kesim tesisine 5 bölümden alınan kurbanlıklar uzman personeller tarafından kesiliyor. Hisse sahipleri ise önlemler alınarak oluşturulan özel alandan kurbanlıklarını takip edebiliyor. Kurban pazarı ve kesim tesisi havadan da görüntülendi.

Sultanbeyli'de korona virüse karşı önlemler alınarak kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurban kesim tesisine 5 bölümden alınan kurbanlıklar uzman personeller tarafından kesiliyor. Hisse sahipleri ise önlemler alınarak oluşturulan özel alandan kurbanlıklarını takip edebiliyor: Kurban pazarı ve kesim tesisi havadan da görüntülendi.

"5 ünitede gün içerisinde yaklaşık 1000 adet kurban kesimi gerçekleşiyor"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kurban kesim alanında, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık, esenlik mutluluklar diliyorum. Sultanbeyli Belediyesi olarak kurban satış ve kesim merkezimizin hazırlıklarını aylar öncesinden başlatmıştık. Bizim her yıl hedefimiz bir önceki yıla göre daha iyisini yapmak. Burada Anadolu'nun dört bir tarafından gelen satıcılarımızın ve merkezimize gelen alıcılarımızın hususi bir ortamda rahatça alışverişlerini yapmalarını ve kurban ibadetlerini yerine getirmelerini arzu ettiğimiz için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışmanın içerisinde olduk. ve burada sizlerin de bildiği gibi vatandaşlarımızın ve satıcılarımızın ciddi bir memnuniyeti var. Bir merkez oluşturuyoruz, bir şehir kuruyoruz ve bu bayram süresi içerisinde buraya gelen misafirlerimizin istifadesine sunuyoruz. Burada kurban satışımızın yanında 5 ünitemizin olduğu kurban kesim merkezimiz var. 5 ünitede gün içerisinde yaklaşık 1000 adet kurban kesimi gerçekleşiyor. Sultanbeyli kurban satış merkezimize yaklaşık 9 bin kurban geldiğini söyleyebilirim. ve satıcılarla da görüştüğümüzde tamamına yakının da satıldığını memnuniyetle duymuş olduk. Tüm satıcılarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum" dedi.

"Sultanbeyli'de gayet güzel bir organizasyon var"

Sultanbeyli kurban kesim alanında kurban ibadetini yerine getiren Yunus Yılmaz, Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Burada gayet güzel bir organizasyon var. Gerek belediyemizden, belediye başkanımızdan, gerekse tüm personelden Allah razı olsun. Büyük bir organizasyon var. Çok profesyonel bir şekilde de ilerliyor. Biz de az önce kurbanımızı kestik. Herkesin kurbanı mübarek olsun. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz" dedi.

Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi
Sultanbeyli'de korona virüs önlemleri alınarak kurbanlar kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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