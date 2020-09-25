Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği
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Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği

25.09.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:00
Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği

Son dakika gelişmesine göre Şuhut Devlet Hastanesi tarafından personel ve hastalar arasındaki yakınlaşma ve kardeşliğe katkı sağlamak amacıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Şuhut Devlet Hastanesi tarafından personel ve hastalar arasındaki yakınlaşma ve kardeşliğe katkı sağlamak amacıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Hastane olarak düzenledikleri aşure etkinliğiyle personel ve hastalar arasındaki yakınlaşma ve kardeşliğe katkı sağlamak istediklerini belirten Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız, "Amacımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, personel ve hastalarımızla iç içe olabilmekti. Paylaşma kültürünü ve kardeşliği yaşatan etkinlikte hep beraber olmaktan çok mutluyuz" sözlerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği
Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği
Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği
Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği
Son dakika... Şuhut Devlet Hastanesinden aşure etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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