Son dakika: Su birikintisine düşen 2 yaşındaki Nisanur, hayatını kaybetti
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Son dakika: Su birikintisine düşen 2 yaşındaki Nisanur, hayatını kaybetti

02.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:11
Son dakika: Su birikintisine düşen 2 yaşındaki Nisanur, hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'un Bafra ilçesinde evlerinin yanındaki su birikintisine düşen Nisanur Yılmaz (2), hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evlerinin yanındaki su birikintisine düşen Nisanur Yılmaz (2), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karıncak Mahallesi'nde meydana geldi. Nisanur Yılmaz'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, evin çevresini aramaya başladı. Evin yanındaki su birikintisine bakan aile, minik çocuğun cansız bedenini gördü. Sinir krizi geçiren aile, kızları Nisanur'u bulunduğu yerden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Nisanur'un cansız bedeni, savcı tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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