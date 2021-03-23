Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
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Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

23.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:36
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Son dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. Vaka sayısının en çok azaldığı illerimiz ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak son hafta 100 bin nüfusta koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illerimizi paylaştı.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Koca'nın açıklamasında yer alan ifade şu şekilde:

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

EN ÇOK AZALMANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

En çok azalan illerimiz ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir."

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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