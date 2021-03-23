Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Son dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. Vaka sayısının en çok azaldığı illerimiz ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olarak açıklandı.