Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu
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Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre, 8-14 Mayıs haftasında vaka sayısı en çok azalan iller Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak.

Tam kapanma sonrası rakamlardaki düşüş iyimser bir havayı getirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, paylaştığı grafikte vaka sayısı en çok azalan 10 ile yer verdi.

"BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ"

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz" dedi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN DİĞER İLLER

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre, vaka sayısı en çok azalan diğer iller ise Kocaeli, Kırklareli, Kayseri, Ardahan ve Nevşehir oldu.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu
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Servet Uzun
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Haber Yorumları (1)
SEBAHATTİN UÇAN: Evet haberinize bakılırsa tam açılma dönemi başlamış
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Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu - Haberler
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