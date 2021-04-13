Son dakika: Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)
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Son dakika: Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Soma davası öncesi ailelerden açıklama: Adalet sağlanana kadar buradayız (2)

Son dakika gündem haberi... MADENCİLERİN YAKINLARINDAN GÜRKAN'A TEPKİDuruşma öncesinde mahkeme başkanı tarafından, salondakilere koronavirüs hatırlatması yapıldı.

MADENCİLERİN YAKINLARINDAN GÜRKAN'A TEPKİ

Duruşma öncesinde mahkeme başkanı tarafından, salondakilere koronavirüs hatırlatması yapıldı. Salona telefonlar alınmazken, maske takmanın zorunlu olduğu vurgulandı. Salonda ölen madencilerin aileleri, yakınları ve avukatları yer alırken, tutuksuz sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, duruşma geçmişini okuduktan sonra, ölen madencilerin yakınlarının avukatları sanıkların SEGBİS ile bağlanmasına tepki gösterdi. Madencilerin duruşmayı izleyen aileleri de bulundukları yerden bu karara alkışla tepki gösterirken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı, ilk sözü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a verdi. Meydana gelen olay sebebiyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Gürkan, "Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum" dedi. Gürkan'ın konuşması sırasında izleyiciler bir kez daha tepki gösterdi ve salonda tartışma yaşandı. Gürkan'ın avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.Yaşamını yitiren madencilerin avukatlarından Can Atalay, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin davanın yeniden görülmesi için verdiği kararı eleştirdi. Atalay, "Bu kararı tanımıyoruz. Biz, sanıklara olası kasttan ceza verilmesini istiyoruz" dedi. Duruşma sürüyor.

Tolga TAHÇI – Ersan ERDOĞAN – Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR, (Manisa), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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