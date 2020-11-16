Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu

Afyonkarahisar'da kasaplık yaptığı öğrenilen 23 yaşındaki bir genç silahla başından vurulmuş halde yol ortasında bulundu. Yapılan incelemelerde birden fazla kovana rastlanırken, olayın cinayet olabileceği şüphesi doğdu. Ekipler konuyla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyü Fatih mahallesi Avdan caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, sabah hayvanlarını yaymak için dışarı çıkan vatandaşlar yol ortasında bir şahsın hareketsiz yattıklarını tespit etti.

VATANDAŞLAR YERDE KAN GÖRÜNCE EKİPLERE HABER VERDİ

Daha sonra yerde yatan kişinin yanına yaklaşan vatandaşlar şahsın kanlar içinde olduğunu görünce jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yerde yatan şahsın 23 yaşındaki Süleyman Akpınar isimli genç olduğunu ve başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Ardından bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler detaylı bir inceleme yaptı.

YERDEN BİRDEN FAZLA KOVANIN BULUNMASI CİNAYET ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Yerde birden fazla mermi kovanı bulunması ise akıllara cinayet mi yoksa intihar mı sorusunu getirdi. Gencin ölümüne neden olan tabancanın ise şahsın yanı başında bulunduğu öne sürüldü.

YEVMİYELİ OLARAK HAYVAN KESİMİNE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olayda hayatını kaybeden gencin kasaplık yaptığı ve yevmiyeci olarak hayvan kesimine gittiği öğrenildi. Gencin ölümünü haber alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayı duyarak bölgeye gelen köy sakinleri ise sosyal mesafeyi hiçe sayarak olay yerini film izler gibi izlediler. Jandarma ekipleri ise kalabalığa zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Yapılan incelemelerin ardından Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı