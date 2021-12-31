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Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

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Son dakika gündem haberi: - Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü Rusya'da yürüyüşe çıkan bir profesör köpeklerin saldırısıyla öldü.

- Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

MOSKOVA - Rusya'da yürüyüşe çıkan bir profesör köpeklerin saldırısıyla öldü.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da 53 yaşındaki Sardana Sleptsova yürüyüşe çıktığı an sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kuzey- Doğu Federal Üniversitesi Kimya Bölümü profesörü Sleptsova çevredekiler tarafından kanlar içinde bulundu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk incelemede profesörün öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polisler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatıldı. Profesör ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda profesörün vücudunun birçok yerinin köpekler tarafından ısırıldığı ve ağır kan kaybettiği anlaşıldı. Yaşanan olayın üzerine Yakuts Belediye Başkanı Yevgeny Grigoriev ekipler tarafından köpeklerin toplatılması için çalışma başlattıklarını söyleyerek kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Profesörün ölümü hem kenti hem de üniversiteyi yasa boğarken Rusya Soruşturma Komitesi köpek saldırısına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülere göre profesörün köpeklerin saldırısından kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiği fakat köpeklere daha fazla karşı gelemeyince yere düştüğü görüldü. Ayrıca köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

Son dakika haberi: Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü

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