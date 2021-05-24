Son Dakika | Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
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Son Dakika | Siverek kaymakamı hayatını kaybetti

Son Dakika | Siverek kaymakamı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.

Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa'ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kap krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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