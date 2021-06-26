Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Köprüsünde meydana geldi. Erzincan istikametinde aynı yönde ilerleyen 5 araç çarpıştı. Kazaya yolda ki temizlik aracına çarpmamak için ani fren yapan bir araç neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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