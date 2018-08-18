Son Dakika! Şişko Nuri Lakaplı Sanatçı Sıtkı Sezgin Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
SITKI SEZGİN KİMDİR?
Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949'da Samsun'da doğdu. Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.
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Allah RAHMET eylesin... Şunu unutmayalım bazen üç günlük dünya için birbirimizi kırıyoruz dövüyoruz sövüyoruz...düşünün değer mi üç günlük dünya için....dünya kimseye kalmazCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Vuyucam kırbaci vuyucam kırbacı :((((Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Toprak bir gün bizimde üzerimize atılacak ve o gün asıl dertlerimizin ev, araba, iş olmadığını anlayacağız. Kodomanlar fırsatınız varken fakire ve ülkenize bol bol iyilik edin. Cumayı kaçırmayan fakat işçinin hakkını kaçıran sayın işveren o toprağı sana da atacaklar, bir sürü yemin edip para yok diyen metresine gelince servet harcayan zengin bebesi o toprağı sana da atacaklar. Dünyada kalıcı değiliz dünyadan sadece geçiyoruz. O toprağı size de atmadan insanlığınızı yapmaya başlayın. . !Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır