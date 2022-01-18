Son Dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim" - Haberler
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Son Dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"

Son Dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic:
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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