Son Dakika | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri