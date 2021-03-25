SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ
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SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de boş bir arazide intihar girişiminde bulunan kişi, polislerin ikna çalışmalarına rağmen tabancasıyla başına ateş ederek hayatına son verdi.

SİLİVRİ'de boş bir arazide intihar girişiminde bulunan kişi,  polislerin ikna çalışmalarına rağmen tabancasıyla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa Caddesi üzerindeki boş arazide yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple intihar girişiminde bulunan Ramazan M., polislerin ikna çabasına rağmen tabancasıyla başına ateş etti.  Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Silivri ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.  Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Ramazan M'nin cenazesi  İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Cenazeden detaylar-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ
SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ
SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ
SİLİVRİ'DE İNTİHAR... POLİSİN İKNA ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINA SON VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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