Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Silivri'de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kavaklı Mahallesi'nde yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U.'ya hafriyat kamyonu çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı çocuk, 112 Hava Ambulansı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından hafriyat kamyonu sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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