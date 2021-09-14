Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu - Haberler
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Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

SİİRT - Siirt'te güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 Pkk'lı terörist teslim oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan, 2008 katılımlı 1 örgüt mensubunun 13 Eylül 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olması sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu

Son dakika haber! Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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