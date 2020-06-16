Son dakika... SİİRT Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı
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Son dakika... SİİRT Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındıSİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, koronavirüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı.

16.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:22

Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, koronavirüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı. Korucunun birlikte nöbet tuttuğu arkadaşları ve askerler izole edilirken, köy de karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun koronavirüs testi, pozitif çıktı. Ardından bazı güvenlik korucuları ve askerlerin de aynı semptomları göstermesi üzerine köy karantinaya alındı. Güvenlik korucuları ve askerlerin de bölgelerinde izolasyon sağlamaları kararlaştırıldı. Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tpo- Obalı 1 mevkisinde görev yapan 1 güvenlik korucusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu nedenle beraber nöbet tuttuğu ve kaldığı askerler ile güvenlik korucularının bazılarında da aynı semptomların görülmesi üzerine bu gece 24.00'ten 30 Haziran saat 24.00'e kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildiğini duyuruldu. Açıklamada, vatandaşların karantina kurallarına uyması ve bir araya gelmemeleri gerektiği belirtildi.

Son dakika... SİİRT Güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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