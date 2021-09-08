Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
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Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre - Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis -Sanık: "Çok utanıyorum" Sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü ve kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Mehmet Taşdelen yargılandığı dava karara bağlandı.

- Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis

-Sanık: "Çok utanıyorum"

İSTANBUL - Sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü ve kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen Mehmet Taşdelen yargılandığı dava karara bağlandı. Savunmasında, yapmadığı bir suçtan dolayı mahkemede olmaktan utandığını söyleyen sanık 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziosmanpaşa'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı silahla vurarak öldürdüğü, ardından kazdığı çukura gömdüğü ve eşyalarını da yok ettiği iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın müşteki çocukları ile eşi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada önceki sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirten Cumhuriyet savcısı, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunmasında Ayşe Altuntaş'ı öldürmediğini söyleyen tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, beraatını ve tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı ise savunmasında, sanığın Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

"Karşınızda bulunmaktan çok utanıyorum"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suç dolayısıyla karşınızda bulunmaktan çok utanıyorum. Çok pişmanım. Tek şahidim Allah, ondan sonra sizlersiniz. Mahkemenin vereceği karara razıyım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mehmet Taşdelen'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezasında lehine takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
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