Son Dakika: Seslendirme sanatçısı, babasının doğum gününde arya seslendirdi Son dakika güncel haberi... TÜRKİYE'nin duayen seslendirme sanatçılarından, oyuncu ve yönetmen Ersan Uysal, 83 yaş gününü, eşi ve diğer yakınları ile pasta keserek kutladı.

TÜRKİYE'nin duayen seslendirme sanatçılarından, oyuncu ve yönetmen Ersan Uysal, 83 yaş gününü, eşi ve diğer yakınları ile pasta keserek kutladı. Kemal Emek Uysal, yeni yaşını kutlayan babası için 'O Sole Mio' isimli aryayı seslendirdi.

Usta seslendirme sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Ersan Uysal, 83'üncü yaş gününü sevdikleri ile kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Mahmut Fazıl Coşkun'un yönetmenliğini yaptığı, 2009 yılında çekilen 'Uzak İhtimal' isimli filmde Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan ile paylaştığı oyunculuğuyla da tanına Ersan Uysal, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yaşını İstanbul Beyoğlu'ndaki evinde kutladı. Uysal, 52 yıllık hayat arkadaşı tiyatro oyuncusu Celile Toyon, şan ve gitar eğitmeni usta müzisyen oğlu Kemal Emek Uysal, gelini Sera Uysal ve torunu Kemal Ata Uysal ile yeni yaşına pasta keserek girdi.

'AİLE BOYU SANATÇIYIZ'

Kemal Emek Uysal, babası için mini bir konser verip, 'O Sole Mio' isimli aryayı seslendirdi. Babasını doğum gününde kırmayıp, istediği aryayı seslendirdiğini belirten Kemal Emek Uysal, "Aile boyu sanatçıyız, onlar tiyatro ve oyunculukta kariyer yaptılar ben ise müziği tercih ettim. Şimdi hep birlikte projeler içinde olmayı ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA