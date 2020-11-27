Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı

27.11.2020 08:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 08:52
Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı

Son dakika haber... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından bir süredir boş olan Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Emine Başak atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından bir süredir boş olan Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Emine Başak atandı. Kadın Kolları Başkanı Emine Başak'a rozeti, CHP Kadın Kolları Manisa İl Başkanı Şadiye Uysal tarafından takıldı.

Selendi CHP İlçe Başkanlığında Kadın Kolları Başkanlığına atanan Emine Uysal için tören düzenlendi. Düzenlenen törene CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal'ın yanı sıra CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Selendili kadınların sorunlarına çare olmak için çalışacaklarını kaydeden CHP Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Başak, "Bir ulusun yükselmesi yolunda kadının önemi çok büyüktür. Bizler bunun bilincinde olan cumhuriyet kadınları olarak partimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize, görevimizi layıkıyla yapacağımıza inancımız tamdır. Bu güzel ülkenin, güzel insanlarının hiçbir ayırım yapmaksızın hep yanında olacağız. Bu konuda bizlere inanan İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Şadiye Uysal başta olmak üzere tüm ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
'Bir tek cümle söyleyeceksiniz' diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
"Bir tek cümle söyleyeceksiniz" diyen Soylu'nun isteği HDP'li vekilleri zora soktu
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı
Erdek Kadın Kolları Başkanı Koşan, mazbatasını aldı
Milletvekili Özboyacı'dan Emine Erdoğan'a ziyaret
Milletvekili Özboyacı'dan Emine Erdoğan'a ziyaret
Son Dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı'nda konuştu
Son Dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı'nda konuştu

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Meral Akşener İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Cem Yılmaz Deniz Seki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 08:52:53. #1.15#
title