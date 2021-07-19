Son dakika: Selden en çok etkilenen şehirlerden Ahrweiler şehri havadan görüntülendi
Bir son dakika haberine göre Ahrweiler şehrinin havadan görüntülenmesi (drone kamera) Selden hasar gören köprünün havadan görüntülenmesi Selden etkilenen sokaklar Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ahrweiler şehri...
Ahrweiler şehrinin havadan görüntülenmesi (drone kamera)
Selden hasar gören köprünün havadan görüntülenmesi
Selden etkilenen sokaklar Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ahrweiler şehri havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş