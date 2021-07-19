Son dakika: Selden en çok etkilenen şehirlerden Ahrweiler şehri havadan görüntülendi

Bir son dakika haberine göre Ahrweiler şehrinin havadan görüntülenmesi (drone kamera) Selden hasar gören köprünün havadan görüntülenmesi Selden etkilenen sokaklar Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Ahrweiler şehri...