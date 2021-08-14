Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor
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Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliye anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliye anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede yaşanan sel felaketinin hemen ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı Dalış Timi, felaketin yaşandığı gün bölgede tahliye çalışması yaptı.

Sel nedeniyle sular altında kalan ilçede hasar gören binalara, halat ve botlarla yaklaşan ekipler, afetzedeleri balkonlarından tahliye etti.

Yüksek katlardaki afetzedeler, merdivenlerle zemine indirilerek kurtarıldı.

İlçede yükselen sel sularında evlerinde mahsur kalan yaşlı bir adam, hamile bir kadın, çocuklu aileler ve çok sayıda afetzedenin tahliye edildiği anlar ekipler tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor
Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor
Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor
Son dakika haber: KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta tahliyeler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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