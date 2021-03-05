Son dakika: Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'yi İzmir'deki komşusu Hüseyin Yavuz anlattı Açıklaması
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Son dakika: Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'yi İzmir'deki komşusu Hüseyin Yavuz anlattı Açıklaması

05.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:59
Son dakika: Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'yi İzmir'deki komşusu Hüseyin Yavuz anlattı Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'yi İzmir'deki komşusu anlattı.

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'yi İzmir'deki komşusu anlattı.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan ve yarın memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak Demirci'nin, İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki komşuları şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar, evlerinin balkon ve camlarına da Türk bayrağı astı.

Şehit Demirci'nin üst komşusu Hüseyin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirci ile en son göreve gitmeden önce görüştüklerini söyledi.

Şehit Demirci'nin annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Çok çok iyi bir insandı. Herkesle muhabbeti vardı. Mahallede çok sevilen, sayılan biriydi. Şehit haberiyle hepimiz yıkıldık. Yarın Kayseri'de babasının yanında toprağa verilecek. Babasının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş. Göreve giderken 'şehit olursam babamın yanına defnedin' demiş. Babası da küçükken vefat etmiş. Annesi ve kardeşi sabah gittiler. Allah rahmet eylesin."

Bingöl'den dün kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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