Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi yarın memleketine uğurlanacak - Haberler
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Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi yarın memleketine uğurlanacak

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Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi yarın memleketine uğurlanacak

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacak.

ANKARA (İHA) - Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi, yarın Gap Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacak.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı'nda düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara'ya uğurlanacak.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

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