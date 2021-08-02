İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHASarıyer'de yarış yaptığı iddia edilen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Sarıyer'de yarış yaptığı iddia edilen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, yarıştığı iddia edilen iki otomobil de olay yerinden kaçtı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Büyükdere Caddesi 3'üncü Kolordu Komutanlığı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen iki otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru yarış yaptığı sırada zincirleme kazaya neden oldu. Yarış yapan otomobillerden biri Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki Eren Karakaş'un kullandığı 34 BRM 240 plakalı arkadan çarptı. Karakaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce Birol Sayardemir'in kullandığı 53 EE 228 plakalı otomobile çarptı ardından da savrularak karşı şeride geçti.

6 KİŞİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSE ÇARPTI

Birol Saraydemir'in kullandığı otomobil, içerisinden yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu İsmail Aslan'ın kullandığı 34 TR 9932 plakalı minibüse çarptı. Birol Saydemir'in kullandığı otomobil plakası öğrenilemeyen bir otomobile daha çarptı.

TOPLAM 6 KİŞİ YARALANDI, KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Kazada, 34 TR 9932 plakalı minibüste bulunan 3 kişi, 34 BRM 240 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile plakası öğrenilemeyen araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yarıştıkları iddia edilen 2 otomobil ise kayıplara karıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kazanın arından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Beşiktaş-Sarıyer ve Sarıyer-Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği Büyükdere Caddesi'nde, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı