Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI
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Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı.

ŞANLIURFA'da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti.

Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI
Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI
Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI
Son dakika: ŞANLIURFA HACAMAT KAZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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