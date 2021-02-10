Son Dakika! Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni açıkladı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor
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Son Dakika! Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni açıkladı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor

10.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:49

Son dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin ilk uzay programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Varank uzaya gönderilecek kişiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye Uzay Ajansı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı" ifadelerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖNLÜNDEN GEÇEN KADIN ASTRONOT"

Açıklamalarına devam eden Varank uzaya gönderilecek kişiyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız" dedi.

"BİLİMSEL BİR MİSYONU OLACAK"

Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımak istediklerini aktaran Varank, "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı Bilimsel bir misyonu olacak, Turistik bir seyahat olmayacak. Uzay insanlarına Türkçe bir isim vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son Dakika! Varank Erdoğan'ın gönlünden geçeni açıkladı: Kadın astronot gönderilmesini istiyor

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