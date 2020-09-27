Son dakika... Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü
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Son dakika... Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü

27.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:56
Son dakika... Samsun'da oto galerici bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberi: SAMSUN'da oto galerici Yılmaz Atasever (39), tartıştığı S.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SAMSUN'da oto galerici Yılmaz Atasever (39), tartıştığı S.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede oto galeri işletmeciliği yapan Yılmaz Atasever ile S.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Atasever'i bıçakladı, daha sonra da .  otomobiliyle Çarşamba Devlet Hastanesi yakınına bırakıp kaçtı. Yol kenarında kanlar içinde bulunan Atasever, hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Atasever, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Zanlı, polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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