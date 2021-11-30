Son dakika: Samsun'da iki tır ile bir motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki tır ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki tır ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim Ganimet idaresindeki 53 DH 510 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Hali yakınlarında Murat Gün'ün kullandığı 55 AGG 072 plakalı motosiklete çarptı.
Bu sırada arkadan gelen Kobe Kvareli yönetimindeki yabancı uyruklu TG 652 TT plakalı tır da Ganimet'in kullandığı tıra çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gün ve tır sürücülerinden Ganimet, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri