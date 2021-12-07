Son Dakika | Sakarya'daki cinsel istismar davasında yargılanan sanığa verilen hapis cezası hukuka uygun bulundu

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.F.Ş'ye "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 10 yıl 5 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatları, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların reddine karar veren 7. Ceza Dairesi, mahkemenin E.F.Ş'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat kararını hukuka uygun buldu.

Daire, ayrıca tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Süreç

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 2 Eylül 2020'de tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, 23 Haziran'daki karar duruşmasında, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.F.Ş'nin, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ardından verilen cezayı yetersiz bularak karara itiraz etmişti.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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