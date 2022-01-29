İSTANBUL (İHA) - Sahteci grafikere Jandarma'dan suçüstü... 3 milyon sahte bandrol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve alkol ürünlerinde bulunan TAPDK bandrolünün birebir kopyasını tasarlayarak kaçakçılara pazarlayan şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Esas mesleği grafikerlik olan zanlının imalathanesinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Y.A. isimli bir şahsın, sigara ve alkollerde kullanılan TAPDK bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; Y.A.'nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

Ele geçirilen en yüksek sahte bandrol

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; söz konusu iş merkezine düzenlediği baskınla Y.A.'yı suçüstü yakalanarak gözaltına aldı. Matbaaya dönüştürülmüş işyerinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen bandrollerin Jandarma birimleri tarafından bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi.

Mor ışıkta bile sahte olup olmadığı belli olmuyor

Söz konusu sahte bandrollerin Jandarma'da yapılan incelemesinde; orjinalleriyle birebir aynı olduğu, mor ışık cihazı altında bile gizli sembollerin gözle görülebilir hale geldiği, bandrollerin ancak uzman kişilerce sahte olup olmadığının belirlenebileceği ifade edildi.

Yakalanan Y.A., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.