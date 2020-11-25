Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır

25.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:14

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlardaki ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu açıkladı.

Güzel haberi veren Bakan Koca, ''Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı.

"İLK TESLİMAT BAKANLIĞIMIZA YAPILDI"

İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

"SÜREÇ, YENİ MÜJDELERLE DEVAM EDECEK"

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun"

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız 'Tetanos-Difteri' kullanıma hazır
Haber Yorumları (29)
VATANDAŞ RIZA: İlk yerli asimiz 1930 larda üretildi.bilmiyorsaniz haberiniz olsun , biliyorsanız kapak olsun
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AŞICI: RAHMETLI DR.REFIK SAYDAM... 1921 DE BUNU ZATEN BAŞARMISTI :)
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BOSVER: Çok yanlış anlamissiniz.şu An koronadan öluyoruz.zaten var olan şeyi bularak ve millet başka şeyden ölürken bu kadar müjdeyi kaldiramayacagiz
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