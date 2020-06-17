Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günler için gündemde olmadığını net bir şekilde ifade etti.

17.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası artan vakalar sonrası sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Koca yasakla ilgili, "Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda, genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmedi. Özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük. Dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bunlar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılıdır. Bu dalgalanmanın beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bazı bölgelerde fazla, İzmir, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu anlamda sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

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