Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tepkisi: 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı

Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Aşının faydalarını hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'e düştü. 65 yaş üstü vatandaşların arasından yüzde 23,6'sı ne yazık ki aşısını yaptırmadı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu, bu hafta Ramazan ayı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Artan vaka sayılarının, virüsün yayılım hızının ve tam kapanma konularının ele alındığı kritik toplantı sona erdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, toplantının ardından, "Bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü yüzde 76.4, yani 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde yaptırmış değil" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

"Birkaç tabloyu özellikle vermek istiyorum. Burada 65 yaş üstünü görüyoruz. Sağlık çalışanlarının aşı sonrasını özellikle toplam vaka sayısı içindeki oranını görmüş oluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibariyle toplam vaka içindeki oranı 17.7, şimdi ise yüzde 8.2, yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu dönemde aşılanan kişi sayısı ise 65 yaş üstü yüzde 76.4, yani 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23.6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız aşısı tanımlandığı halde yaptırmış değil.

"AŞININ ETKİSİNİ HEP BİRLİKTE GÖRDÜK"

Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken, bugün bu oran yüzde 53'e düştü. Belirlenen gruplardan başlayarak aşı programı devam ediyor. Şu ana dek 18 milyon dozdan fazla aşı yapılmıştır. İkinci doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir.

"DÖRTTE BİR ORANINDA DÜŞÜŞ VAR"

65 yaş üstü sağlık çalışanlarının hastanede yatışlarını gösteren tabloya baktığımızda, yatanlar içinde 65 yaş üstü 57.4 iken şimdi yüzde 31'e kadar düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya kadar. Sağlık çalışanlarında bu daha belirgin. Yüzde 3.1 iken şu an 0.78. Yani dörtte bir hatta beşte bir oranına inmiş durumda. Bu tabloda yoğun bakımda yatan vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Yoğun bakımda yüzde 68,8'dan yüzde 47.4, sağlık çalışanlarımız yüzde 1.1 iken şu an 0.25'e inmiş durumda.

"AŞILARIN ETKİSİNİ GÖSTEREBİLMEK İÇİN BU İKİ GRUBU GÖSTERİYORUM"

Bu tabloda yoğun bakımda yatan vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Yoğun bakımda yüzde 68,8'dan yüzde 47.4, sağlık çalışanlarımız yüzde 1.1 iken şu an 0.25'e inmiş durumda. Burada entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, özellikle aşıladığımız için aşının etkisini görmek açısından bu iki grubu söylüyorum. Ortalama 42 gün sona etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle Ocak başından itibaren bugüne doğru daha net düştüğünü göstermek için. Entübe vakalarda 65 yaş üstü yüzde 71'den yüzde 54'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarından yüzde 1.1 iken şu an 0.15'e inmiş durumdadır.

"BELİRGİN BİR FAYDA SAĞLIYOR"

Vefat edenler içinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 65 oranında düştüğünü görüyoruz. Aşılama oranında yüzde 76.4 olduğunu ifade etmek istiyorum. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış, hem yoğun bakım hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını o nedenle vatandaşlarımızın bu noktada tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum."