Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(6)

Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...
Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını... - Haberler
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