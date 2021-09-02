Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu