Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz - Haberler
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Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen korona vaka sayılarını açıkladı. Bir önceki haftaya göre en çok artış görülen 10 ilimiz ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Son Dakika! Karabük illere göre 100 binde görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Haritaya göre en çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli olurken; vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van oldu.

16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir olarak tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

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