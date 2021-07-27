Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407

Son dakika! Türkiye'de son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış endişeleri artırdı. Delta varyantı nedeniyle 4. dalganın da kapıda olduğunu belirten uzmanlar aşılamanın önemine bir kez daha dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aşı yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407 olduğunu belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamanın önemi büyük. Uzmanlar bu virüse karşı en büyük silahımızın aşılanma olduğunu vurgu yaparken aşılanma oranının yüksek olduğu illerdeki vaka sayılarının az olduğuna da dikkat çekiliyor. Yurt genelinde ise karşıtlarına karşı ikna çabaları hız kesmeden devam ediyor.

"AŞIDA 26 TEMMUZ" DİYEREK PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bine indiğini belirtti. Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407'e indi." sözlerine yer verdi.

VAKA SAYILARINDA DİKKAT ÇEKEN BİR ARTIŞ YAŞANIYOR

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 25 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre koronavirüs vaka sayıları tam kapanmanın uygulandığı 9 Mayıs rakamlarını geçerek 16 bin 809 oldu. Vefat sayısının 63'e ulaştığı gün 5 bin 585 hasta iyileşti. Toplam 224 bin 198 test yapıldı.