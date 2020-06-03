Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgının seyriyle ilgili merak edilen ikinci dalga konusunda "İkinci dalga beklemiyoruz. Bunda kontrollü sosyal hayatı uygulamaya geçirmemizin rolü büyük" dedi.

03.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, ikinci bir dalga beklemediğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Bugüne kadar toplum olarak büyük feraset gösterdiniz. Buna dayanarak diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz. Bakanlığımız, sağlık ordumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Tedbirlere uymadığımız takdirde normalleşmeye başlayan her alan risk alanı haline gelecektir. Bu dönem risk daha çok hastalığı belirtisiz şekilde yaşayanlar üzerinden gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

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