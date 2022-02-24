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Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı öldü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı öldü

Son dakika: Ukrayna'da devam eden çatışmalar sonucunda Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü, uçaktaki personelin tamamı öldü.

Rus ordusu sabah saatlerinden itibaren Ukrayna'ya giriş yaptı. Kiev'den patlama sesleri gelirken, sivillere yönelik saldırı gerçekleştirildiği haberleri korkuya neden oldu. Ukraynalı yetkililer, eli silah tutan herkesi askere çağırdı. Gün boyu bu gelişmelerin yaşandığı sırada Putin ve ABD Başkanı Biden'in açıklamaları da hayli dikkat çekti.

Rusya'nın durdurulması konusunda gerekenin yapılacağını belirten Ukrayna güçleri akşam saatlerinde Voronej yakınlarında Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçaktaki tüm personel hayatını kaybetti.

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında, Rus ordusuna ait bir tank Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı öldü

Diğer yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklanan sayılara göre, Rus Ordusu saldırılarında toplamda 57 kişi hayatını kaybetti. 169 kişi de yaralandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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