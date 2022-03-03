Son Dakika: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 2. tur sona erdi! Barış için gözler 3. tura çevrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 2. tur sona erdi! Barış için gözler 3. tura çevrildi

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde Belarus sınırındaki Brest kentinde gerçekleşen 2. tur sona erdi! 3. turun önümüzdeki günlerde yapılması planlanırken, sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı alındı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya gelen heyetler, sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı aldı. Öte yandan 3. turun ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title