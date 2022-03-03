Son Dakika: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 2. tur sona erdi! Barış için gözler 3. tura çevrildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilki 28 Şubat tarihinde gerçekleşmiş ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Müzakerelerin 2. turu için bugün Brest kentinde bir araya gelen heyetler, sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı aldı. Öte yandan 3. turun ise önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

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