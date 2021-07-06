Son Dakika! Rusya'da AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi

Son dakika: Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi. Uçakta 29 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.