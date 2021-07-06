Son Dakika! Rusya'da AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi
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Son Dakika! Rusya'da AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi. Uçakta 29 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Rus AN-26 tipi bir kargo uçağı kayboldu. Ülkenin doğusunda yer alan Kamçatka'da kaybolan uçak ile son olarak inmeye çalışırken bağlantı kurulduğu açıklandı.

BAĞLANTI KURMAYA ÇALIŞIYOR

Yetkililer, Rus AN-26 tipi uçak bağlantını koptuğunu doğruladı. Mürettebatla bağlantı kurma çalışmaları sürüyor. 29 kişinin bulunduğu uçağın denize düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Son Dakika! Rusya'da AN-26 tipi bir kargo uçağıyla bağlantı kesildi
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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