Son dakika: Rusya'dan 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Saldırıda uçağımız görev almadı

28.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:46

Rusya İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hava saldırısında Rus uçağının görev almadığı belirtildi. Rusya, "Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

Suriye, İdlib kentinde TSK'ya ait askeri konvoya hava saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Saldırının ardından gözler, Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya'ya çevrildi. Rusya, saldırıdan saatler sonra ilk açıklamasını yaptı ve açıklamada "Türk askeri, rejim jetleri tarafından olmaması gereken bir bölgede vuruldu" denildi.

"SALDIRIDA RUS UÇAĞI GÖREV ALMADI"

Rusya Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.

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