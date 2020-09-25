Son dakika... Rusya'da son 24 saatte 7 bin 212 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Rusya'da son 24 saatte 7 bin 212 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 212 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 48'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 212 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 48'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 108 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 56'ya ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı