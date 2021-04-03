Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
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Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

Son dakika haberleri: ? Rusya'nın Çin sınırına yakın Blagoveshchensk kentinde, bir hastanede dün çıkan yangın sırasında hastanedeki doktorlar açık kalp ameliyatına devam etti.

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? Rusya'nın Çin sınırına yakın Blagoveshchensk kentinde, bir hastanede dün çıkan yangın sırasında hastanedeki doktorlar açık kalp ameliyatına devam etti. Yetkililer, 120 kişinin tahliye edildiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklarken; yangına rağmen ameliyatı yapan tıbbi ekibe ödül verilmesi için değerlendirme yapıldığı açıklandı.

Rusya'nın Blagoveshchensk kentinde hastane çatısında Cuma günü çıkan yangında, itfaiyeciler yangına müdahale ederken, tıbbi ekip yangın öncesi başladıkları açık kalp ameliyatına devam etti. Yetkililer, hastanenin zemin katında bulunan ameliyathaneye çekilen elektrik kablosuyla yangının devam etmesine rağmen doktorların ve hemşirelerin açık kalp ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. Ameliyat sonrası hasta binadan tahliye edildi. Baş cerrah Valentin Filatov, ekibinin hastayı kurtarmak zorunda olduğunu ve bunun için her şeyi yaptıklarını belirtti. Doktor Antonina Smolina ise hastane personeli arasında panik yaşanmadığını ve hastaları kısa sürede tahliye ettiklerini ifade etti.

ÖDÜL VERİLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRİLİYOR

Amur Bölge Valisi Vasily Orlov, yangını söndürdükleri için itfaiye ekibine ve cerrahi ekibin profesyonelliğine övgüde bulundu. Orlov, tıbbi ekibin ödül için değerlendirildiklerini belirtti. Yanan hastanenin bölgedeki uzman kardiyoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu ifade edildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı, hastanenin 1907'de çarlık döneminde inşa edildiğini ve yangının ahşap tavanda hızla yayıldığını açıkladı. Yangının elektrik kablolarındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu bildirildi.

Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti
Son dakika haberleri | Rusya'da, hastanede yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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