Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada
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Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Ordu Yarışları'nda bir asker Rus yapımı uçaksavarı ateşlediği anda roket askerin omzunda patladı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansırken askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

06.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:35

Rusya'da 2015 yılından beri gerçekleşen Uluslararası Ordu Yarışları (Army-2020) farklı alanlarda birçok ülkeden katılan askerlerin katılımıyla tamamlandı. Yarışmada Rus bir askerin omzundaki roket, ateş emri beklediği sırada patladı. O anlar kamera ile kayda alınırken, askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR ANDA OMZUNDA PATLADI

Birçok farklı askeri alanda ülkelerini temsil eden askerler şampiyon olmak için büyük çaba sarf etti. Yarışlarda 'Hava Savunma Birimleri' alanında ülkelerini temsil eden askerler 12,7 mm çift amaçlı makineli tüfek takılı BTR ve Rusların 'Igla' olarak adlandırdığı taşınabilir hava savunma sistemi ile Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk şehrinde mücadele etti. Ülkelerin askerleri tarafından oluşturulan takımlar yarışa devam ederken sıra Rus takımına geldiğinde büyük bir kaza yaşandı. Rus takımından bir asker 'Igla' isimli silahı eline alarak atışa hazırlandı. Silahın son kontrollerini yapan asker roketi omzuna alarak atış emri bekledi. Uzun bir süre bekleyen asker emir geldiği anda silahın tetiğine bastı. Bu sırada askerin omzundaki silah bir anda yerinden fırlayarak havası inen balon gibi havada süzüldü.

O ANLAR KAMERADA

Atışı kameraya çeken bir asker roketin patlamasıyla kendisini yerde buldu. Bayrak tutan gözlemci de yere düştükten sonra kalkarak silahın düştüğü noktaya koştu. Atışı yapan asker düştükten sonra kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Silahın patlama sırasında namlusunun kırıldığı görülürken yarışlarda büyük bir korku yaşandı.

DURUMLARI İYİ

Yaşanan olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, askerin durumunun iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili görüntüler kapanış töreni sırasında sosyal medyaya düşerken görüntüler kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada

Kaynak: İHA

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