Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR- Alper KORKMAZ-Yılmaz OKUR / İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR- Alper KORKMAZ-Yılmaz OKUR/ İSTANBUL-DHA

İstanbul  Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri Karadeniz'e doğru yol aldı.

 

Marmara Denizi'nden sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' ile 027 borda numaralı 'Kondopoga' adlı savaş gemileri, saat 07.40 sıralarında  15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçti. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstanbul Boğazı'nı geçen gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.


Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son dakika haber | Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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